شكرا لقرائتكم تراجع مؤشري البحرين العام والإسلامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ 18 ساعة في 29 أبريل 2019 - اخر تحديث في 29 أبريل 2019 / 19:24

واصل المؤشر العام لبورصة البحرين تراجعه بنهاية تعاملات اليوم (الاثنين) بنسبة 0.30 في المئة تعادل 4.29 نقطة، هبوطا الى 1436.42 نقطة في مقابل 1440.71 نقطة لليوم السابق، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع 2019 الى 7.42 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على تراجع بنسبة 1.78 في المئة ما يعادل 14.36 نقطة الى 791.61 مقابل 805.97 نقطة لليوم السابق، لترتفع خسارة المؤشر الاسلامي منذ مطلع العام الى 3.83 في المئة.



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وبالنظر الى الاجماليات، نجد ارتفاعاً في معدلات الاداء، إذ ارتفعت كمية الأوراق المالية المتداولة في "بورصة البحرين" الى 3.18 مليون سهم في مقابل 2.8 مليون بزيادة 14 في المئة، فيما ارتفعت القيمة المتداولة الى 738 ألف دينار في مقابل 660 ألف دينار اليوم السابق بنسبة 12 في المئة، نفذت من خلال 111 صفقة.

ومن أصل 14 شركات جرى تداول أسهمها في جلسة اليوم، ارتفعت 3 شركات، وهبطت 3 شركات، واستقرت 8 شركات أخرى، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 8.84 بليون دينار بخسارة 26 مليون نسبتها 0.30 في المئة.

وعاود قطاع الخدمات تصدره البورصة بعد أن بلغت قيمة أسهمه المتداولة 348 ألف دينار بحريني، شكلت 47 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 1.13 مليون سهم، نفذت من خلال 55 صفقة.

وحقق سهم بتلكو أكبر سيولة بين الاسهم بلغت 206 الاف دينار، نسبتها 28 في المئة من إجمالي سيولة السوق، من تداول 637 ألف سهم ، نُفذت من خلال 23 صفقات، فيما حقق سهم بنك البحرين والكويت ثاني أكبر سيولة بلغت 126 ألف دينار.