«فرص» بوابة الاستثمار البلدي لـ 285 أمانة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دشن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي بوابة الاستثمار البلدي «فرص»، والتي تجمع الفرص الاستثمارية كافة بمختلف مناطق المملكة في 285 أمانة وبلدية في بوابة موحدة، لتمكين المستثمرين من الوصول إلى الفرص التي تعلن عنها الأمانات والبلديات بكل يسر وسهولة.

وأوضح القصبي أن إطلاق بوابة فرص يأتي ضمن الجهود التي يبذلها القطاع البلدي لرفع مستوى الشفافية في إجراءات الطرح والترسية للفرص الاستثمارية التي تعلن عنها الأمانات والبلديات، وكذلك التسهيل في الوصول لجميع الفرص المعلن عنها في بوابة موحدة، مما يسهم في رفع قاعدة المتنافسين على الفرص الاستثمارية وينعكس على تنمية المدن.

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وتوفر بوابة فرص على المستثمر عناء الذهاب للأمانة أو البلدية للحصول على المعلومات عن الفرص الاستثمارية المطروحة، من خلال الدخول على البوابة وفرز الفرص الاستثمارية حسب النطاق الجغرافي المرغوب الاستثمار به، أو حسب النشاط الذي يبحث عنه المستثمر، إضافة إلى إمكانية الاطلاع على مواقع الفرص الاستثمارية على الخارطة والوصول للموقع، إضافة إلى الاطلاع على كراسات الشروط والمواصفات قبل شرائها الكترونيا بكل يسر وسهولة، كما تهدف البوابة إلى تأسيس قاعدة بيانات موحدة لتحديد احتياجات المناطق من الفرص ورفع مستوى الشفافية في عمليات طرح وشراء الكراسات.

وتمكن بوابة فرص المستثمر من تحديد مجموعة من الأنشطة الاستثمارية ذات الاهتمام، ليتم إرسال تنبيهات عندما تطرح الأمانة أو البلدية أيا من الفرص للأنشطة التي حددها المستثمر، مما يساعد المستثمر على متابعة الفرص الاستثمارية ذات الاهتمام، علاوة على عدد من المميزات التي تساعد المستثمر في الوصول للفرصة الاستثمارية المناسبة له.

ودعت وزارة الشؤون البلدية والقروية المستثمرين الراغبين في الاطلاع على الفرص الاستثمارية المعلن عنها للدخول المباشر على تطبيق الأجهزة الذكية «فرص».

تشتمل البوابة على أنشطة استثمارية، مثل: