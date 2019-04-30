السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الرياض
أكد وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب المهندس عبدالرحمن الفضلي أن برنامج تخصيص قطاع المطاحن يسير ضمن الجدول الزمني المخطط له، وتسعى المؤسسة من خلاله لتحقيق تطلعات الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي المهم.
وأشار الفضلي خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة المؤسسة أمس، إلى أهمية ما تقوم به المؤسسة في مجال تحقيق الأمن الغذائي، من خلال البرامج المدرجة ضمن الاستراتيجية، موضحا انتهاء المسح الميداني على جميع مناطق المملكة لقياس نسبة الفقد والهدر في الغذاء، وصدور المؤشر العام للفقد والهدر في الغذاء للمملكة الذي بلغ 33.1%، منوها إلى أهمية العمل من الجميع على تقليل هذه النسبة من منطلق ديني ووطني، والذي يمكن تحقيقه بتكاتف الجميع وتذكر قيمة الغذاء وحرمة الإسراف وضرورة حسن التدبير.
أبرز ما ناقشه الاجتماع:
- المصادقة على الحساب الختامي للمؤسسة لعام 2018
- تقرير استيراد ومبيعات القمح والشعير خلال 2018
- الخطة العامة للاستيراد خلال 2019
- موقف تسلم القمح المحلي من المزارعين
- آخر مستجدات التخصيص لشركات المطاحن
- عدد من الموضوعات المتعلقة بنشاط المؤسسة
كانت هذه تفاصيل خبر الفضلي: تخصيص قطاع المطاحن يسير ضمن الجدول الزمني المخطط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.