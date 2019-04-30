الفضلي: تخصيص قطاع المطاحن يسير ضمن الجدول الزمني المخطط

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب المهندس عبدالرحمن الفضلي أن برنامج تخصيص قطاع المطاحن يسير ضمن الجدول الزمني المخطط له، وتسعى المؤسسة من خلاله لتحقيق تطلعات الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي المهم.

وأشار الفضلي خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة المؤسسة أمس، إلى أهمية ما تقوم به المؤسسة في مجال تحقيق الأمن الغذائي، من خلال البرامج المدرجة ضمن الاستراتيجية، موضحا انتهاء المسح الميداني على جميع مناطق المملكة لقياس نسبة الفقد والهدر في الغذاء، وصدور المؤشر العام للفقد والهدر في الغذاء للمملكة الذي بلغ 33.1%، منوها إلى أهمية العمل من الجميع على تقليل هذه النسبة من منطلق ديني ووطني، والذي يمكن تحقيقه بتكاتف الجميع وتذكر قيمة الغذاء وحرمة الإسراف وضرورة حسن التدبير.

أبرز ما ناقشه الاجتماع: