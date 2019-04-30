صندوق النقد: نمو الاقتصاد السعودي في 2019 قد يفوق توقعاتنا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فيما يرى صندوق النقد الدولي أن نمو الاقتصاد السعودي قد يفوق توقعاته خلال العام الحالي 2019، قدر نمو القطاع غير النفطي بالمملكة بنسبة 2.6%.

وتشيـر تقديـرات الصنـدوق إلى أن النمـو الاقتصادي للسعودية في 2019 قد يكون مرتفعـا بشكـل طفيـف عن التوقعات السابقة عند 1.8%، إذ يتوسـع القطـاع غيـر النفطـي بشكل أسرع من الاقتصـاد الأوسـع نطاقـا.

2.9 % النمو غير النفطي

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور «نتوقع أن يكون النمو غير النفطي عند 2.6% هذا العام و2.9% لعام 2020». وأضاف «بناء على التقدير السابق لفريق الصندوق، نعتقد أن هناك احتمالات صعود، على سبيل المثال قد يرتفع النمو بشكل طفيف عن النمو في توقعاتنا».

وأوضح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أحمد الخليفي الأسبوع الماضي أن الاقتصاد السعودي سينمو في 2019 بما لا يقل عن 2%. ونما الاقتصاد السعودي 2.2% العام الماضي، متعافيا من انكماش في 2017.

النفط في نطاق 65 دولارا

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وقال أزعور إن فريقا من الصندوق الآن في السعودية ومن المتوقع صدور أرقام اقتصادية منقحة الأسبوع المقبل.

وأوضح إن توقعات الصندوق لعجز الموازنة السعودي في 2019 مبني على افتراض أن أسعار النفط ستظل في نطاق 65 دولارا للبرميل هذا العام. وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند التسوية يوم الجمعة 72.15 دولارا للبرميل.

تحسن الوضع في 2020

وتقدر السعودية عجز الموازنة عند 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 وتتوقع ميزانيتها لعام 2019 عجزا 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح أزعور أن عجز الموازنة هذا العام قد يبلغ 7.9% وهو أعلى من نظيره في 2018 على افتراض أن أسعار النفط ستكون في 2019 أقل مقارنة بالعام الماضي.

وقال «التراجع في سعر النفط والتقلب الذي شهدناه في السوق يقودان إلى توقع عجز 7.9% ونتوقع تحسن الوضع في 2020 إلى 5.7%».

وقال وزير المالية محمد الجدعان الأسبوع الماضي إن المملكة سجلت فائضا في الميزانية بلغ 27.8 مليار ريال (7.4 مليارات دولار) في الفترة من يناير إلى مارس، وهو أول فائض منذ انهيار أسعار النفط في 2014.