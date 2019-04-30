شكرا لقرائتكم خبر عن "التنظيم والإدارة" يوافق على الإعلان عن شغل وظائف قيادية بجامعات الإسكندرية وأسوان وأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، على الإعلان عن شغل وظائف قيادية فى جامعات الإسكندرية وأسوان وأسيوط، وذلك بموازنة العام المالى الجارى 2018 / 2019.

ووافق الجهاز لجامعة الإسكندرية، عن الإعلان عن شغل وظائف مدير عام الحسابات الخاصة، ومدير عام المشتريات والمخازن "قسم التعليم"، ومدير الإدارة العامة للشئون الهندسية، ووظيفة مدير عام العقود، واللوائح والفتاوى، وأمين كلية التجارة.

كما وافق الجهاز لجامعة أسوان على الإعلان عن شغل وظائف أمين عام الجامعة، ووظيفيتي امين الجامعة المساعد، مدير عام العلاقات العلمية والثقافية، مدير عام المشتريات والمخازن، مدير عام رعاية الطلاب، رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية والعلاجية، مدير عام الإدارة والشئون الهندسية، مدير عام الإدارة العامة للمشتريات والمخازن، مدير عام الشئون الطبية، مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين، مدير عام العلاج بأجر.

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ووافق الجهاز لجامعة أسيوط على الإعلان عن شغل وظيفة مدير عام الشئون القانونية، "المستشفيات الجامعية" وأمين كلية الحقوق.

يذكر أن موافقة الجهاز تأتى فى إطار القيام بدوره وفقا لنص المادة 17 من قانون الخدمة المدنية، رقم 81 لسنة 2016 ، لشغل الوظائف التى خلت لبلوغ شاغلوها السن القانونية، وفى إطار تصعيد الكفاءات من الصف الثانى، وتلبية احتياجات العمل.

ويمكن لراغب الترشح للوظيفه التقدم للامانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالجهة المعلنة عن الوظيفة ، وعقب اجتيازه الاختبارات المقررة واختياره من قبل اللجنة، يتولى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تدريبه على مقتضيات وظيفته الجديدة .