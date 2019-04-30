شكرا لقرائتكم خبر عن فى اليوم العالمى للعمل.. 28.865 مليـون فرد عدد المشتغلين فى مصر 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، الثلاثاء، بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمى للعمل، الموافق 1مايو من كل عام، والذى أقرته منظمة العمل الدولية، ومن أهم المؤشـــــرات الإحصائيـــــــة الخاصة بأوضــــــاع وظروف العمل والعمال من واقـــــع نتـــــائج بحث القوى العاملة لعام 2018.

بلغ حجم قـوة العمل 28.865 مليون فرد عام 2018، ( 22.843 مليون فرد للذكور 6.022 مليون فرد للإناث)، وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 12.182 مليون فرد بينما بلغت فى الريف16.683 مليون فردو، ومعدل المساهمه فى النشاط الاقتصادى 43,3 %.

بلـغ مـعدل المسـاهمــة فى قــوة العمـل 43,3 % عــــام 2018، من إجمــالى السكان للافــراد ( 15 سنة فــإكثر ) مقابل 45.0 % عام 2017 .

بلغ معدل المساهمة فى قوة العمل بين الذكور 67.6% ، بينما بلغ 18.3 % للإناث فى عام 2018 .

بلغ معدل المساهمة فى قوة العمل فى الحضر 42.9% ، بينما بلغ فى الريف 43.6% فى عام 2018

2.844 مليون فرد متعطل عن العمل.

تنقسم القوى العاملة إلى فئتين هم المشتغلين والمتعطلين وقد بلغت نسبة المشتغلين فى مصــر 90.1% من إجمالى قوة العمل. وبلغ عدد المتعطلين عن العمل 2.844 مليون متعطل بمعدل بطالة 9.9% من إجمــالى قوة العمل. كما بلغ معدل البطالة بين الإناث إلى 21.4% مقابل 6.8% بين الذكـور فى عام 2018.

26.021 مليــون مشـتغل

بلغ إجمالى عدد المشتغلين 26.021 مليون مشتغل ، منها (21.290 مليون مشتغل من الذكور بنسبة 81.8% مقابل 4.731 مليون من الإناث المشتغلات بنسبة 18.2% ) من إجمالى المشتغلين عام 2018.

البطالة بين الخريجين من الشباب للفئة العمرية (15-29 سنة)

بلغ عدد المشتغلين بأجر نقدى 17.886 مليون مشتغل بنسبة 68.7% بينما بلغ عدد المشتغلين لحسابهم الخاص3.018 مليون مشتغل بنسبة 11.6% من إجمالى المشتغلين.

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بلغ معدل البطالة للشباب فى الفئة العمرية (15-29 سنة) من حمـلة المؤهــلات المتوسطة وفـــوق المتوسطة والجامعيـــة وما فوقهــــا 30.2٪ من إجمالــى قوة العمل فى نفس الفئة العمرية عام 2018 حيث بلغ:

21.3٪ معدل البطالة للذكور من حمـلة المؤهــلات المتوسطة وفـــوق المتوسطة والجامعيـــة وما فوقهــــا فى نفس الفئة.

المرأة وسوق العمل

54.4٪ معدل البطالة للإناث من حمـلة المؤهــلات المتوسطة وفـــوق المتوسطة والجامعيـــة وما فوقهــــا فى نفس الفئة.

ساعات العمل

أبــرزت النتـائج أن مســـاهمة المــــرأه فـى النشـــاط الإقتصــادى مــازالت منخفضة حـيـث بلـغت 18.3% مقـــابل 67.6% للذكور ، ويرجع ذلك لأسباب اقتصادية متعلقة بقدرة سوق العمل المصرى على إستيعاب العرض من القوى العاملة النسائية بالإضافه إلى تدنى الأجور وانخراط النساء فى العمالة المهمشة ودخول المرأة إلى سوق العمل فى سن متأخرة بالمقارنة بالذكور ، ومحدودية المهن والأنشطة الاقتصادية التى تتنافس المرأة عليها.

بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بأجر(45.7ساعة) .

بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين الذكور (46.4 ساعة ) مقارنة بـ (42.1 ساعة ) للإناث.

بلغ أعلى متوسـط لعـدد ساعـات العمـل الأسبوعية بين العاملين فى أنشطـة خدمـات الغذاء و الإقامة (52.8ساعة) ، ثم العاملين فى تجارة الجملة و التجزئة بمتوسط ( 52.0 ساعة) ويليها الأنشطة الأدارية و خدمات الدعم بمتوسط ( 50.2 ساعة ).

بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين فى القطاع الاستثمارى ( 49.9 ساعة) ، يليها العاملين فى القطاع الخاص بمتوسط ( 47.5 ساعة ) ثم العاملين بالقطاع العام والاعمال العام بمتوسط ( 45.0 ساعة ).