شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المصرية للاتصالات: توقيع اتفاقيات الربط مع الصين يظهر تطور شبكة الشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس عادل حامد، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، إن توقيع خطاب النوايا مع شركة باكستان وشرق إفريقيا لربط الشبكات الدولية لأوروبا (بيس)، يظهر تطور شبكة الشركة بمرور الوقت، لتوفر ممر آمن لحركة المرور الدولية كما يوضح أهمية خدماتنا لاستيعاب نمو الحركة المتزايد من الشرق إلى أوروبا.

وأضاف حامد، فى تصريح صحفى اليوم، الثلاثاء، أن الاتفاق المبدئى خطوة مهمة فى استراتيجية الشركة وخططها المستقبلية للتكامل بين جميع وحدات أعمالها، حيث تمكنا من خلال هذا الاتفاق إلى الاستفادة من وضعنا القوى فى السوق الدولى لتوفير فرص تجارية لدعم أعمالنا فى السوق المصرى بما يصب فى إطار خططنا الاستراتيجية لمد شبكة الألياف الضوئية فى جميع أنحاء مصر.

جاء ذلك تعليقا على توقيع الشركة المصرية للاتصالات، خطاب نوايا مع شركة باكستان وشرق إفريقيا، لربط الشبكات الدولية لأوروبا (بيس)، وشركتها الأم هينجتونج أوبتيك إليكتريك، وهى واحدة من الشركات الصينية العملاقة فى مجال الصناعة والتكنولوجيا؛ حيث ستمنح شركة ،PEACE مسارا أخرا للعبور داخل مصر لاستيعاب الطلب المتزايد للحركة لأوروبا بقيمة إجمالية قدرها 20 مليون دولار.

وبموجب خطاب النوايا سوف توفر شركة هينجتونج للشركة المصرية للاتصالات كابلات ألياف ضوئية بأسعار تنافسية والتي سيتم استخدامها في خطة المصرية للاتصالات الاستراتيجية لتغطية جميع أنحاء الجمهورية بالألياف الضوئية، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الاتفاقية التي تفعل خطاب النوايا خلال الشهرين المقبلين.