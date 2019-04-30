شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 30-4-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل سعر الريال السعودى، استقرار أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 30-4-2019، حيث ثبت سعر الريال عند4.56 جنيه للشراء و4.59 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.56 جنيهات للشراء

4.6 جنيهات للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.56 جنيهات للشراء

4.59 جنيهات للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.56 جنيهات للشراء

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4.59 جنيهات للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.49 جنيهات للشراء

4.63 جنيهات للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.54 جنيهات للشراء

4.59 جنيهات للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.54 جنيهات للشراء

4.59 جنيهات للبيع