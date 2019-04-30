الان تتابع الفالح: مستعدون لإحلال نفط إيران بعد انتهاء الإعفاءات والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:
أبلغ وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، وكالة الإعلام الروسية، في مقابلة، أن السعودية مستعدة لتلبية طلب مستهلكي النفط عن طريق إحلال الإمدادات الإيرانية بعد أن تنهي الولايات المتحدة الإعفاءات الممنوحة لمشتري الخام من إيران.
وأوضح الفالح أن اتفاق تنسيق مستويات إنتاج النفط العالمي قد يتقرر تمديده بعد يونيو المقبل.
وقال: “سننظر في المخزونات (النفطية العالمية) – هل هي أعلى أم أقل من المستوى العادي وسنضبط مستوى الإنتاج وفقا لذلك. بناء على ما أراه الآن… أود أن أقول إنه سيكون هناك اتفاق من نوع ما”.
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