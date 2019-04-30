القوى العاملة: غدًا إجازة بأجر للقطاع الخاص

كتب محمود راغب أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن غدا الأربعاء الموافق أول مايو "عيد العمال"، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص. وقال "سعفان" إن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر، وأصدرت الوزارة منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت والشركات. ويتقدم وزير القوى العاملة، محمد سعفان بالتهنئة إلى جميع عمال مصر بهذه...

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