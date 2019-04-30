شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الفضة لمستويات 15$ للأونصة مع توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له في قرابة عامين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة في ستة جلسات من الأدنى لها منذ 26 من كانون الأول/ديسمبر الماضي وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى له منذ 16 من أيار/مايو من عام 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:19 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 تموز/يوليو المقبل 0.36% لتتداول حالياً عند 15.00$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 14.94$ للأونصة، وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى مستويات 97.80 موضحاً توالي ارتداده من الأعلى له في قرابة عامين مقارنة بالافتتاحية عند 97.85.

هذا وقد تابعنا كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن قراءات مؤشران مدراء المشتريات الصناعي والخدمي لثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً بعد الولايات المتحدة، والتي أفادت بتقلص اتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 50.1 مقابل 50.5 في آذار/مارس الماضي، بخلاف التوقعات عند 50.7، وتقلص اتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 54.3 مقابل 54.8، أيضا بخلاف التوقعات عند 55.0.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي لصدور قراءة مؤشر تكلفة وحدة العمل والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.7% دون تغير يذكر عن الربع الرابع، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر ستاندرد آند بورز لأسعار المنازل والتي قد توضح تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1% في شباط/فبراير، وأظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 3.7% مقابل 3.6%.

وصولاً إلى صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 59.1 مقابل 58.7 في آذار/مارس، وقبل أن نشهد صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد توضح ارتفاعاً 1.1% مقابل تراجع 1.0% في شباط/فبراير، وبالتزامن مع الكشف عن قراءة ثقة المستهلكين والتي قد تظهر ارتفاعاً إلى ما قيمته 126.2 مقابل 124.1 في آذار/مارس.

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ويأتي ذلك على أعتاب انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي يعقد في نهاية نيسان/أبريل ومطلع أيار/مايو وسط التوقعات ببقاء صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجلة عند ما بين 2.25% و2.50%والعمل على تقليص خفض عمليات إعادة شراء السندات قبل تجميدها بحلول أيلول/سبتمبر المقبل.

ومن المرتقب أن نشهد عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية الذي يعقد اليوم وغداً الأربعاء في واشنطون المؤتمر الصحفي لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والذي أعرب خلال الآونة الأخيرة أن اللجنة ستتحلى بالصبر حيال رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية خلال الفترة المقبلة وذلك قبل أن تتراجع اللجنة الشهر الماضي عن توقعاتها برفع الفائدة خلال هذا العام مع المحافظة على توقعاتها برفعها مرة واحدة العام المقبل.

بخلاف ذلك، تتوجه أنظار المستثمرين إلى انطلاق جولة جديدة من المحادثات التجارية بين أكبر اقتصاديان في العالم مع توجه الممثل التجاري للولايات المتحدة روبرت لايتيزر ووزير الخزانة الأمريكية ستيفن موشين في وقت لاحق البوم إلى بكين من أجل الاجتماع مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو والذي سيرأس بدوره وفداً صينياً سيزور واشنطون لإجراء المزيد من المناقشات والمحدثات التجارية في الثامن من أيار/مايو المقبل.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد بتقدم المحادثات التجارية مع الصين في نهاية الأسبوع مع إعلانه عن استضافة البيت الأبيض للرئيس الصيني شي جينبينج لاحقاً لإتمام اتفاق التجاري بين البلدين، الأمر الذي عزز الآمال في توصل واشنطون وبكين لاتفاق تجاري يجنبهم حوض حرب تجارية، وفي أعقاب أعرب الرئيس الصيني عن كون بلاده لن تخفض سعر صرف عملتها اليوان وستلغي الدعم المالي الحكومي للشركات العامة.

على الصعيد الأخر، فقد تطرق بيان شركة فريسنيلو التي تعد أكبر منتج للفضة في العالم في وقت سابق من الشهر الجاري إلى انخفض إنتاجها خلال الربع الأول من هذا العام إلى 13.1 مليون أونصة أي بواقع 15% عن ما كان عليه في الربع الأول من 2018 عند 15.4 مليون أونصة، وذلك نظراً لتدني جودة الخام وتراجع كميات الفضة التي يتم استخلاصها من الخام في أكبر مناجم الشركة فريسنيلو وكل من منجم ساوسيتو وسان جوليان.

ويذكر أن منتج رئيسي أخر للفضة شركة إنديفور سيلفر أعلنت مؤخراً عن تراجع موسع في إنتاجها للفضة 21% في الربع الأول إلى 1.07 مليون أونصة مقابل 1.35 مليون أونصة في الربع الأول من 2018، وأفاد الرئيس التنفيذي للشركة برادفورد كوك في بيان صحفي "عادتاً ما تبدأ المناجم الأربعة ببطء كل عام مع تركيزنا على استثماراتنا السنوية في رأس المال، ثم يتحسن الإنتاج مع عمل المناجم على تحقيق الخطط السنوية الرئيسية".