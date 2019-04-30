شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد اليورو من الأدنى لها في قرابة عامين أمام الدولار والأنظار على بيانات النمو لاقتصاديات الاتحاد الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة على التوالي من الأدنى له منذ 30 من أيار/مايو من عام 2017 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:12 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.03% إلى مستويات 1.1189 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1186، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1193، بينما حقق الأدنى له عند 1.1179.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الفرنسي ثاني أكبر اقتصاديات المنطقة للكشف عن بيانات النمو للربع الأول مع صدور القراءة الأولية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.3% دون تغير يذكر عن ما كان عليه في الربع الرابع الماضي، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 1.1% مقابل 1.0% في القراءة السنوية للربع الرابع.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد عن ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد تعكس استقرار عند 0.3% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في شباط/فبراير الماضي، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 2.1% مقابل 1.6%، وذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة إحصائية مؤشر GFK لثقة المستهلك الألماني والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 10.3 مقابل 10.4 في نيسان/أبريل.

كما قد نشهد أيضا الكشف عن بيانات التضخم لفرنسا مع صدور القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.3% مقابل 0.8% في آذار/مارس، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر إنفاق المستهلك الفرنسي والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.4% مقابل تراجع 0.4% في شباط/فبراير، ومع الكشف عن ميزانية الخزانة الفرنسية للشهر الماضي.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات النمو لرابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو أسبانيا مع صدور القراءة الأولية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.6% دون تغير يذكر عن الربع الرابع، وبالتزامن مع صدور القراءة السنوية الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين لأسبانيا والتي قد تظهر تسارع النمو إلى 1.5% مقابل 1.3% في القراءة السنوية السابقة لشهر آذار/مارس.

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ويأتي ذلك قبل صدور قراءة التغير في البطالة عن ألمانيا والتي قد تظهر تقلص التراجع إلى 6 ألف مقابل 7 ألف في آذار/مارس، وقبل الكشف عن بيانات التضخم لألمانيا مع صدور القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تسارع وتيرة النمو إلى 0.5% مقابل 0.4% في آذار/مارس، وصدور قراءة معدلات البطالة لإيطاليا والتي قد توضح تراجعاً إلى 10.6% مقابل 10.7% في شباط/فبراير.

كما قد نشهد عقب ذلك الكشف عن بيانات النمو لمنطقة اليورو ككل مع صدور القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي والتي فد تعكس تسارع النمو إلى 0.3% مقابل 0.2% في الربع الرابع، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 1.1%، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة معدلات البطالة أيضا للمنطقة ككل والتي قد تعكس استقراراً عند 7.8% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في شباط/فبراير.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات النمو لثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو أسبانيا مع صدور القراءة الأولية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى 0.1% مقابل 0.2% في الربع الرابع، وذلك عقب القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين لإيطاليا والتي قد تظهر استقرار وتيرة النمو عند 0.3% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السابقة لشهر آذار/مارس.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي لصدور قراءة مؤشر تكلفة وحدة العمل والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.7% دون تغير يذكر عن الربع الرابع، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر ستاندرد آند بورز لأسعار المنازل والتي قد توضح تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1% في شباط/فبراير الماضي، وأظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 3.7% مقابل 3.6%.

وصولاً إلى صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 59.1 مقابل 58.7 في آذار/مارس، وقبل أن نشهد صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد توضح ارتفاعاً 1.1% مقابل تراجع 1.0% في شباط/فبراير، وبالتزامن مع الكشف عن قراءة ثقة المستهلكين والتي قد تظهر ارتفاعاً إلى ما قيمته 126.2 مقابل 124.1 في آذار/مارس.

ويأتي ذلك على أعتاب انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي يعقد في نهاية نيسان/أبريل ومطلع أيار/مايو وسط التوقعات ببقاء صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجلة عند ما بين 2.25% و2.50%والعمل على تقليص خفض عمليات إعادة شراء السندات قبل تجميدها بحلول أيلول/سبتمبر المقبل.

ومن المرتقب أن نشهد عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية الذي يعقد اليوم وغداً الأربعاء في واشنطون المؤتمر الصحفي لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والذي أعرب خلال الآونة الأخيرة أن اللجنة ستتحلى بالصبر حيال رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية خلال الفترة المقبلة وذلك قبل أن تتراجع اللجنة الشهر الماضي عن توقعاتها برفع الفائدة خلال هذا العام مع المحافظة على توقعاتها برفعها مرة واحدة العام المقبل.