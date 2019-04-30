شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) مازال الأداء سلبي -تحليل صباحي- 30-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال الأداء سلبي للمؤشر منذ نهاية الأسبوع الماضي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 5332 نقطة، لينزلق بذلك المؤشر اسفل متوسطه المتحرك لـ 10يوم، مما يعكس تنامي حالة التشاؤم لدى المتداولين بشان المؤشر خلال الجلسة، لذلك نتوقع ان يعمق المؤشر من عمليات جني الأرباح للوصول لمستوى الدعم الهام عند 5250 نقطة كمستوى اول ثم 5150 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 5430 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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