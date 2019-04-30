شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 30-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق المؤشر خسائره كما اشرنا في تقاريرنا طيلة الأسبوع الماضي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 2760 نقطة، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الأسبوعي، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك نلاحظ انطلاق إشارة بيع ، لذلك نتوقع ان يواصل المؤشر عمليات جني الأرباح للوصول لمستوى الدعم 2690 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 2830 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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