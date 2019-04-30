شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) ينخفض لثالث جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 30-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر لثالث جلسة على التوالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 10359 نقطة، وهو ادنى مستوى يصل اليه المؤشر منذ الأسبوع الماضي، مخترقا بذلك القناة الصاعدة قصيرة الأجل، مما ينذر بإمكانية تراجع المؤشر مرة أخرى لمستوى الدعم 10250 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10500 نقطة. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.

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