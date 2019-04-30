شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تستأنف الارتداد من الأعلى لها في ستة أشهر متغاضية عن توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأعلى له في عامين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استأنف ارتداد خام نيمكس وبرنت من الأعلى لهم منذ نهاية كانون الأول/أكتوبر متغاضيين عن تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى له منذ 16 من أيار/مايو من 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للنفط في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً.

وفي تمام الساعة 04:11 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم 15 حزيران/يونيو 0.28% لتتداول عند مستويات 63.42$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 63.58$ للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسلم 15 حزيران/يونيو 0.07% لتتداول عند 70.84$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 70.84$ للبرميل، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى مستويات 97.83 مقارنة بالافتتاحية عند 97.85.

هذا وقد تابعنا كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن قراءات مؤشران مدراء المشتريات الصناعي والخدمي لثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً بعد الولايات المتحدة، والتي أفادت بتقلص اتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 50.1 مقابل 50.5 في آذار/مارس الماضي، بخلاف التوقعات عند 50.7، وتقلص اتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 54.3 مقابل 54.8، أيضا بخلاف التوقعات عند 55.0.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي لصدور قراءة مؤشر تكلفة وحدة العمل والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.7% دون تغير يذكر عن الربع الرابع، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر ستاندرد آند بورز لأسعار المنازل والتي قد توضح تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1% في شباط/فبراير، وأظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 3.7% مقابل 3.6%.

وصولاً لصدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 59.1 مقابل 58.7 في آذار/مارس، وقبل أن نشهد صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد توضح ارتفاعاً 1.1% مقابل تراجع 1.0% في شباط/فبراير، وبالتزامن مع الكشف عن قراءة ثقة المستهلكين والتي قد تظهر ارتفاعاً إلى ما قيمته 126.2 مقابل 124.1 في آذار/مارس، ويأتي ذلك على أعتاب انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية في واشنطون.

بخلاف ذلك، تتوجه أنظار المستثمرين إلى انطلاق فعليات جولة جديدة من المحادثات التجارية بين أكبر اقتصاديان في العالم مع توجه الممثل التجاري للولايات المتحدة روبرت لايتيزر ووزير الخزانة الأمريكية ستيفن موشين في وقت لاحق البوم إلى بكين للاجتماع مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو والذي سيرأس بدوره وفداً صينياً سيزور واشنطون لإجراء المزيد من المناقشات والمحدثات التجارية في الثامن من أيار/مايو المقبل.

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ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد بتقدم المحادثات التجارية مع الصين في نهاية الأسبوع مع إعلانه عن استضافة البيت الأبيض للرئيس الصيني شي جينبينج لاحقاً لإتمام اتفاق التجاري بين البلدين، الأمر الذي عزز الآمال في توصل واشنطون وبكين لاتفاق تجاري يجنبهم حوض حرب تجارية، وفي أعقاب أعرب الرئيس الصيني عن كون بلاده لن تخفض سعر صرف عملتها اليوان وستلغي الدعم المالي الحكومي للشركات العامة.

وفي سياق، أخر، فقد أعرب الرئيس الأمريكي ترامب أيضا يوم الجمعة الماضية عن كونه تواصل مع منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وطلب من المنظمة التي تنتج نحو أربعة وأربعين بالمائة من الإنتاج العالمي للنفط ضرورة العمل على خفض أسعار النفط، موضحاً أنه توصل إلى اتفاق مع أوبك وأبلغ المنظمة أن عليها أن تعمل على خفض أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، ومضيفاً بأن أسعار البنزين ستنخفض.

وفي نفس السياق، فقد نوه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس الاثنين لكون بلاده ستضمن وفرة المعروض النفطي بالأسواق عند انقضاء أجل الإعفاءات من تطبيق العقوبات الاقتصادية المفروضة على صادرات النفط الإيرانية بحلول الثاني من أيار/مايو المقبل، وذلك مع تطرقه لكون المباحثات التجارية الأمريكية الصيني لن تتأثر بقرار واشنطون بإنهاء الإعفاءات والتي كانت الصين تتمتع بها خلال الستة أشهر الماضية.

على الصعيد الأخر، استبعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توجه المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج للنفط عالمياً وأكبر منتج لدى أوبك وأكبر مصدر عالمياً ولدى أوبك، إلى زيادة إنتاجها النفطي عقب التفعيل الكامل للعقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران، موضحاً أن المملكة هي من دعت روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً إلى الالتزام باتفاق أوبك لخفض الإنتاج العالمي للنفط.

وفي نفس السياق، فقد أعرب الرئيس الروسي بوتين أن بلاده لن تقدم على زيادة إنتاجها النفطي عقب انقضاء أجل إعفاءات واشنطون من تطبيق عقوباتها الاقتصادية قطاع النفط الإيراني، ويذكر أن منظمة أوبك بقيادة المملكة العربية السعودية وشركائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة بزعامة روسيا يعملوا خلال النصف الأول من هذا العام على خفض إنتاجهم بواقع 1.2 مليون برميل يومياً.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 20 منصة إلى إجمالي 805 منصة خلال الأسبوع المنقضي في 26 من نيسان/أبريل، لتعكس ثاني انخفاض أسبوعي لها على التوالي، ويذكر أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط شهد خلال الآونة الأخيرة استقراراً عند الأعلى له على الإطلاق عند 12.1 مليون برميل يومياً.