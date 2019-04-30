شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تستأنف الارتداد من الأدنى لها هذا العام وسط توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأعلى له في قرابة عامين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة في ستة جلسات من الأدنى لها منذ 26 من كانون الأول/ديسمبر الماضي وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى له منذ 16 من أيار/مايو من عام 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:47 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 حزيران/يونيو القادم 0.24% لتتداول حالياً عند 1,284.80$ للأونصة موضحة استأنف ارتدادها من الأدنى لها في قرابة خمسة أشهر مقارنة مع الافتتاحية عند 1,281.90$ للأونصة، وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى مستويات 97.81 موضحاً توالي ارتداده من الأعلى له في قرابة عامين مقارنة بالافتتاحية عند 97.85.

هذا وقد تابعنا كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن قراءات مؤشران مدراء المشتريات الصناعي والخدمي لثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً بعد الولايات المتحدة، والتي أفادت بتقلص اتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 50.1 مقابل 50.5 في آذار/مارس الماضي، بخلاف التوقعات عند 50.7، وتقلص اتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 54.3 مقابل 54.8، أيضا بخلاف التوقعات عند 55.0.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي لصدور قراءة مؤشر تكلفة وحدة العمل والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.7% دون تغير يذكر عن الربع الرابع، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر ستاندرد آند بورز لأسعار المنازل والتي قد توضح تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1% في شباط/فبراير، وأظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 3.7% مقابل 3.6%.

وصولاً إلى صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 59.1 مقابل 58.7 في آذار/مارس، وقبل أن نشهد صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد توضح ارتفاعاً 1.1% مقابل تراجع 1.0% في شباط/فبراير، وبالتزامن مع الكشف عن قراءة ثقة المستهلكين والتي قد تظهر ارتفاعاً إلى ما قيمته 126.2 مقابل 124.1 في آذار/مارس.

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ويأتي ذلك على أعتاب انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي يعقد في نهاية نيسان/أبريل ومطلع أيار/مايو وسط التوقعات ببقاء صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجلة عند ما بين 2.25% و2.50%والعمل على تقليص خفض عمليات إعادة شراء السندات قبل تجميدها بحلول أيلول/سبتمبر المقبل.

ومن المرتقب أن نشهد عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية الذي يعقد اليوم وغداً الأربعاء في واشنطون المؤتمر الصحفي لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والذي أعرب خلال الآونة الأخيرة أن اللجنة ستتحلى بالصبر حيال رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية خلال الفترة المقبلة وذلك قبل أن تتراجع اللجنة الشهر الماضي عن توقعاتها برفع الفائدة خلال هذا العام مع المحافظة على توقعاتها برفعها مرة واحدة العام المقبل.

بخلاف ذلك، تتوجه أنظار المستثمرين إلى انطلاق جولة جديدة من المحادثات التجارية بين أكبر اقتصاديان في العالم مع توجه الممثل التجاري للولايات المتحدة روبرت لايتيزر ووزير الخزانة الأمريكية ستيفن موشين في وقت لاحق البوم إلى بكين من أجل الاجتماع مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو والذي سيرأس بدوره وفداً صينياً سيزور واشنطون لإجراء المزيد من المناقشات والمحدثات التجارية في الثامن من أيار/مايو المقبل.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد بتقدم المحادثات التجارية مع الصين في نهاية الأسبوع مع إعلانه عن استضافة البيت الأبيض للرئيس الصيني شي جينبينج لاحقاً لإتمام اتفاق التجاري بين البلدين، الأمر الذي عزز الآمال في توصل واشنطون وبكين لاتفاق تجاري يجنبهم حوض حرب تجارية، وفي أعقاب أعرب الرئيس الصيني عن كون بلاده لن تخفض سعر صرف عملتها اليوان وستلغي الدعم المالي الحكومي للشركات العامة.

ونود الإشارة لكون الخبراء لدى مصرف ستاندرد تشارترد أعربوا مؤخراً عن توقعاتهم بارتفاع أسعار الذهب مرة أخرى نحو أعلى مستوى حققه العام الماضي إلى 1,365$ للأونصة وذلك بعد أن اقتربت أسعاره من مرحلة ذروة البيع وتراجعها للأدنى لها هذا العام مؤخراً، وسط الإفادة بأن أحد الافتراضات الرئيسية التي قد تدعم تعافي الأسعار هي تمسك الاحتياطي الفيدرالي بسياسة الصبر وتعليقه لخطط تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة.

وأفاد الخبراء بأن تلك الافتراضية ترتكز على استعداد الاحتياطي الفيدرالي للركود المحتمل بحلول عام 2021، ما قد يدعم أداء الذهب الذي يعد ملاذ آمن، وذلك مع تطرقهم إلى ارتفاع مشتريات المصارف المركزية العالمية بشكل موسع وارتفاع الطلب على الذهب من قبل الصين والهند مؤخراً والذي قد يدعم أيضا بدورة الأسعار، ووفقاً لذلك يتوقعوا ارتفاع الأسعار إلى 1,365$ للأونصة وأن يكون متوسط الأسعار العام القادم 1,375$ للأونصة.