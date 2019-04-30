شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار النيوزيلندي من الأدنى له في ستة أشهر أمام نظيره الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة على التوالي من الأدنى له منذ مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:17 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.02% إلى مستويات 0.6667 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6666، بعد أن حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6682، بينما حقق الأدنى له عند 0.6656.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن إحصائية المجموعة المصرفية استراليا ونيوزيلندا للثقة في الأعمال والتي أظهرت تقلص التراجع إلى ما قيمته 37.5 مقابل 38.0 في آذار/مارس الماضي، بينما أوضحت قراءة الإحصائية ذاتها حيال تطلعات أنشطة الأعمال اتساعاً إلى ما قيمته 7.1 مقابل 6.3 في آذار/مارس، ونود الإشارة لكون الإحصائية تجرى مسح لنحو 1,500 شركة لتقيم النظرة الاقتصادية لعام مقبل.

ويأتي ذلك قبل ساعات من الكشف عن بيانات سوق العمل النيوزيلندي للربع الأول والتي قد تعكس انخفاض معدلات البطالة إلى 4.2% مقابل 4.3% في الربع الرابع من العام الماضي، وذلك وسط التوقعات بأظهر قراءة التغير في التوظيف تسارع النمو إلى 0.5% مقابل 0.1% في الربع الرابع، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 2.2% مقابل 2.3%، في حين قد تعكس قراءة تكلفة العمالة استقرار النمو عند 0.5%.

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي لصدور قراءة مؤشر تكلفة وحدة العمل والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.7% دون تغير يذكر عن الربع الرابع، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر ستاندرد آند بورز لأسعار المنازل والتي قد توضح تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1% في شباط/فبراير الماضي، وأظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 3.7% مقابل 3.6%.

وصولاً إلى صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 59.1 مقابل 58.7 في آذار/مارس، وقبل أن نشهد صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد توضح ارتفاعاً 1.1% مقابل تراجع 1.0% في شباط/فبراير، وبالتزامن مع الكشف عن قراءة ثقة المستهلكين والتي قد تظهر ارتفاعاً إلى ما قيمته 126.2 مقابل 124.1 في آذار/مارس.

ويأتي ذلك على أعتاب انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي يعقد في نهاية نيسان/أبريل ومطلع أيار/مايو وسط التوقعات ببقاء صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجلة عند ما بين 2.25% و2.50%والعمل على تقليص خفض عمليات إعادة شراء السندات قبل تجميدها بحلول أيلول/سبتمبر المقبل.

ومن المرتقب أن نشهد عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية الذي يعقد اليوم وغداً الأربعاء في واشنطون المؤتمر الصحفي لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والذي أعرب خلال الآونة الأخيرة أن اللجنة ستتحلى بالصبر حيال رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية خلال الفترة المقبلة وذلك قبل أن تتراجع اللجنة الشهر الماضي عن توقعاتها برفع الفائدة خلال هذا العام مع المحافظة على توقعاتها برفعها مرة واحدة العام المقبل.