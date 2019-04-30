شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء في مجملها سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثاني جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تراجع مؤشرات الأسهم الاسترالية و كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية والنيوزيلندية اليوم الثلاثاء، ولا تزال بورصة طوكيو تفتقد نبض التداول خلال الأسبوع الجاري مع عطلة الاحتفال بتنصيب ولي العهد الياباني ناروهيتو إمبراطوراً لليابان.

هذا وقد تابعنا كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن قراءات مؤشران مدراء المشتريات الصناعي والخدمي لثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً بعد الولايات المتحدة، والتي أفادت بتقلص اتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 50.1 مقابل 50.5 في آذار/مارس الماضي، بخلاف التوقعات عند 50.7، وتقلص اتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 54.3 مقابل 54.8، أيضا بخلاف التوقعات عند 55.0.

وجاء ذلك، قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد النيوزيلندي صدور إحصائية المجموعة المصرفية استراليا ونيوزيلندا للثقة في الأعمال والتي أظهرت تقلص التراجع إلى ما قيمته 37.5 مقابل 38.0 في آذار/مارس، بينما أوضحت قراءة الإحصائية ذاتها حيال تطلعات أنشطة الأعمال اتساعاً إلى ما قيمته 7.1 مقابل 6.3، ونود الإشارة لكون الإحصائية تجرى مسح لنحو 1,500 شركة لتقيم النظرة الاقتصادية لعام مقبل.

بخلاف ذلك، تتوجه أنظار المستثمرين إلى انطلاق جولة جديدة من المحادثات التجارية بين أكبر اقتصاديان في العالم مع توجه الممثل التجاري للولايات المتحدة روبرت لايتيزر ووزير الخزانة الأمريكية ستيفن موشين في وقت لاحق البوم إلى بكين من أجل الاجتماع مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو والذي سيرأس بدوره وفداً صينياً سيزور واشنطون لإجراء المزيد من المناقشات والمحدثات التجارية في الثامن من أيار/مايو المقبل.

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ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد بتقدم المحادثات التجارية مع الصين في نهاية الأسبوع مع إعلانه عن استضافة البيت الأبيض للرئيس الصيني شي جينبينج لاحقاً لإتمام اتفاق التجاري بين البلدين، الأمر الذي عزز الآمال في توصل واشنطون وبكين لاتفاق تجاري يجنبهم حوض حرب تجارية، وفي أعقاب أعرب الرئيس الصيني عن كون بلاده لن تخفض سعر صرف عملتها اليوان وستلغي الدعم المالي الحكومي للشركات العامة.

كما تتطلع الأسواق أيضا في وقت لاحق اليوم للكشف عن البيانات الأولية لوتيرة النمو خلال الربع الأول في اقتصاديات منطقة اليورو، وذلك قبل أن نشهد انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق في واشنطون والذي قد يبقي من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة عند ما بين 2.25% و2.50%والعمل على تقليص خفض عمليات إعادة شراء السندات.

مؤشرات الأسهم الصينية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.10% ليربح 3.74 نقطة ويصل إلى المستوى 3,904.07، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.31% ليربح هو الأخر 9.44 نقطة ويصل إلى المستوى 3,071.94.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.76% ليربح 227.49 نقطة ويصل إلى المستوى 29,665.32، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.96% ليخسر هو الأخر 21.29 نقطة ويصل إلى المستوى 2,195.14.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.24% ليربح 23.83 نقطة ويصل إلى المستوى 10,036.60، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 0.59% ليخسر 37.79 نقطة ويصل إلى المستوى 6,321.70.