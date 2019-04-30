شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية وسط تباين مؤشرات الأسهم الصينية وارتفاع مؤشرات الأسهم النيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم الاسترالية اليوم الاثنين، ويتغيب نبض التداول عن بورصة طوكيو هذا الأسبوع مع عطلة الاحتفال بتنصيب ولي العهد الياباني ناروهيتو إمبراطوراً لليابان.

ويذكر أن بيانات النمو للربع الأول لأكبر اقتصاد في العالم أوضحت في نهاية الأسبوع الماضي تسارع وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي بصورة فاقت التوقعات، الأمر الذي حد من قلق الأسواق حيال وهن وتيرة النمو العالمي خلال الآونة الأخيرة وعزز شهية المخاطرة مع تراجع التوقعات باحتمالية دخول الاقتصاد العالمي في ركود اقتصادي وشيك، وتتطلع الأسواق في وقت لاحق اليوم للكشف عن بيانات الدخل والإنفاق للولايات المتحدة والمؤشر المفضل للتضخم لبنك الاحتياطي الفيدرالي عن الشهر الماضي.

بخلاف ذلك، تتوجه أنظار المستثمرين إلى انطلاق جولة جديدة من المحادثات التجارية بين أكبر اقتصاديان في العالم مع توجه الممثل التجاري للولايات المتحدة روبرت لايتيزر ووزير الخزانة الأمريكية ستيفن موشين إلى بكين من أجل الاجتماع مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو والذي سيرأس وفداً صينياً سيزور واشنطون لإجراء المزيد من المناقشات والمحدثات التجارية في الثامن من أيار/مايو المقبل، كما تتطلع الأسواق لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق السوق المفتوح في نهاية هذا الشهر ومطلع الشهر المقبل في واشنطون.

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مؤشرات الأسهم الصينية شهدت تباين في الأداء خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.15% ليربح 6.01 نقطة ويصل إلى المستوى 3,895.28، بينما تراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.40% ليخسر 12.38 نقطة ويصل إلى المستوى 3,074.01.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.55% ليربح 161.76 نقطة ويصل إلى المستوى 29,766.77، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.67% ليربح هو الأخر 14.56 نقطة ويصل إلى المستوى 2,193.87.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.37% ليربح 36.69 نقطة ويصل إلى المستوى 10,031.26، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 0.52% ليخسر 33.45 نقطة ويصل إلى المستوى 6,352.20.