مؤشر الكويت يبحث عن قاع صاعد - تحليل صباحي - 30-04-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.20% بما يعادل -12.37 نقطة ، في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 5867.68 ، طيلة استقراره أدنى مستوى 6081.83 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5960.84 ومستوى المقاومة 6122.00 .
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