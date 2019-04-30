شكرا لقرائتكم خبر عن "ناسداك" يحقق إغلاقا قياسياً للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم، ولكن "ناسداك" و"ستاندرد أند بورز" تمكنا من تحقيق إغلاق قياسي للجلسة الثانية على التوالي، وذلك قبيل انعقاد اجتماع الاحتياطي الاتحادي.



وسوف يبدأ الاحتياطي الاتحادي الثلاثاء اجتماعه لمناقشة السياسة النقدية وتقييم البيانات الاقتصادية الصادرة لمعرفة توجهات الفائدة في الفترة المقبلة، وسوف يصدر البنك المركزي قراره الأربعاء القادم.



وفي سوق النفط، ارتفع "ويست تكساس" بنسبة 0.3% وأغلق عند 63.50 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 63.6 دولار وأقل سعر عند 62.4 دولار.



وانخفض "برنت" بنسبة 0.2% مغلقاً عند 72.04 دولار للبرميل، وسجل اعلى سعر عند 72.5 دولار وأقل سعر عند 72.06 دولار.

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وأظهرت بيانات حكومية ارتفاع إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.9% في مارس/آذار كما ارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.1%، في حين انخفض مؤشر التضخم للإنفاق الاستهلاكي الشخصي إلى 1.6%.



ومن جانبه، صرح وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" بأن المفاوضات التجارية مع الصين لن تتأثر على الأرجح بقرار واشنطن وقف الإعفاءات الممنوحة لمستوردي النفط الإيراني، ومن بينهم بكين.



وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر "داو جونز" بـ11 نقطة وأغلق عند 26554 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 26602 نقطة وأقل مستوى عند 26520 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 15 نقطة) إلى 8162 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 8176 نقطة وأقل مستوى عند 8136 نقطة.



وصعد "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.1% (ما يعادل ثلاث نقاط) إلى 2943 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 2949 نقطة وأقل مستوى عند 2939 نقطة.