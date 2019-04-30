شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل تتراجع عقب إطلاق تحذيرات بشأن "بلوك شين" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت غالبية العملات الرقمية ومن بينها الريبل خلال تداولات اليوم عقب تحذيرات أطلقتها وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني بشأن مخاطر تتعلق بتكنولوجيا "بلوك شين".



وأفادت وكالة "موديز" أن هناك مخاطر مرتبطة بتطوير الشركات الخاصة تكنولوجيا "بلوك شين" التي تتم تداولات العملات الرقمية عن طريقها.



وأشارت الوكالة إلى أنها أجرت تحقيقات تتعلق بتأثير "بلوك شين" على صناعة المال وسلطت الضوء على اختلافات رئيسية بين توجهات الأسواق وتطبيق هذه التكنولوجيا عليها.

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ونصحت "موديز" الشركات بضروة توخي الحذر من السلبيات والإيجابيات المحيطة بتكنولوجيا "بلوك شين"، وذلك على عكس استخدامها من جانب الحكومات.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت الريبل بحلول الساعة 20:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 0.29 دولار، وسجلت أعلى سعر عند 0.30 دولار وأقل سعر عند 0.29 دولار، وبلغت قيمتها السوقية 29.47 مليار دولار.



أما "بتكوين"، فقد ارتفعت بنسبة 0.1% إلى 5220 دولار، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 5273.5 دولار وأقل سعر عند 5146.3 دولار، بنيما حققت قيمتها السوقية 92.2 مليار دولار.