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شكرا لقرائتكم خبر عن المدير التنفيذي لـ"بوينج" يجدد دفاعه عن سلامة تصميم طائرات "737 ماكس" والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد المدير التنفيذي لـ"بوينج" "دينيس مويلينبيرج" مجدداً رفضه للانتقادات الموجهة لتصميم طائرات "737 ماكس" ومنظومتها التي تتحكم في أدائها مشيراً إلى أن هذا التصميم آمن بشكل تام.
ورد "مويلينبيرج" على تساؤلات وانتقادات مساهمي "بوينج" اليوم قائلاً إن الشركة سعت للحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة لتمرير منظومة التحكم في أداء "737 ماكس"، كما أكد أن "بوينج" اتبعت الخطوات والقواعد اللازمة في التصميم والحصول على عملية التوثيق الخاصة بهذا الطراز.
وأشار المدير التنفيذي أيضاً إلى أن مهندسي "بوينج" وخبرائها الفنيين يعملون سوياً على تحديث وإصلاح برمجيات "737 ماكس" منذ الأيام الأولى لحادث سقوط الطائرة الإندونيسية في التاسع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول، وتم تكثيف عملية الإصلاح بعد سقوط طائرة إثيوبية من نفس الطراز في العاشر من مارس/آذار.
وأوضحت "بوينج" أن الجهات التنظيمية أقرت سلامة استخدام طائرات "737 ماكس"، كما أن وكالة الطيران الفيدرالية تحتبر حاليا البرمجيات المحدثة للطراز مع استمرار التحقيقات بشأن سبب سقوط الطائرتين المذكورتين.
وكانت الحكومة الإثيوبية قد أكدت أن طيار الرحلة المنكوبة من الطائرة "737 ماكس" – التي سقطت الشهر الماضي وأسفر الحادث عن مقتل 157 شخصاً – قد اتبع الإرشادات والتعليمات اللازمة للسيطرة على الطائرة، ولكن دون جدوى.
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