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شكرا لقرائتكم خبر عن "فيسبوك" تعلن الكشف عن بياناتها أمام أكاديميين من مختلف دول العالم والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "فيسبوك" أنها أتاحت لأكاديميين وباحثين من ثلاثين مؤسسة من 11 دولة على مستوى العالم الاطلاع على بيانات خصوصية.
وأفادت الشركة أنها ستتيح لهؤلاء الباحثين الاطلاع على بيانات تتعلق بمنشورات وبيانات المستخدمين في الفترة بين يناير/كانون الثاني عام 2017 وفبراير/شباط 2019، وتم اختيار الباحثين عن طريق مجلس أبحاث علوم التواصل الاجتماعي.
وسوف يتمكن الباحثون من الاطلاع على بيانات تتعلق بتتبع المستخدمين ومنشوراتهم على "فيسبوك" و"إنستجرام" وأي بيانات أو إعلانات مرتبطة بقضايا سياسية.
وأعربت الشركة عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة في تعميق فهم دور التواصل الاجتماعي للديمقراطية والانتخابات ومساعدة الشركات على تحسين وتسويق منتجاتها وخدماتها.
وتريد "فيسبوك" أيضاً التأكيد على عدم لعب أي دور يؤثر في سير انتخابات عامة أو رئاسية أو اختيار شخصية أو كيان لمناصب قيادية.
وكانت "فيسبوك" قد أطلقت في أبريل/نيسان عام 2018 مبادرة مشابهة تهدف لمساعدة الباحثين على فهم تأثير التواصل الاجتماعي ومنصاتها المختلفة على الانتخابات.
وأعلنت "فيسبوك" الأسبوع الماضي عن نتائج أعمالها الفصلية حيث أكدت تحقيق المزيد من الأرباح والإيرادات القوية في الربع السنوي الأول بما فاق توقعات المحللين كما أشارت إلى زيادة عدد مستخدميها على أساس شهري ويومي.
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