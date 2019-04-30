شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض بأكثر من 1% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم في ظل عزوف المستثمرين عن المعادن والإقبال على الأسهم، وذلك بعد أن حقق المعدن مكاسب في الأسبوع الماضي بنسبة 0.3%.



وانخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.1 نقطة وأقل مستوى عند 97.8 نقطة.



وسيبدأ غدا اجتماع الاحتياطي الاتحادي لمناقشة أحدث المستجدات على الساحة الاقتصادية الأمريكية والعالمية واتخاذ قرار الفائدة يوم الأربعاء المقبل.



وانخفضت أسعار الفضة عقود تسليم مايو/أيار – التي انتهت صلاحيتها اليوم – بنسبة 1.1% وأغلق عند 14.884 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 15.115 دولار وأقل سعر عند 14.905.