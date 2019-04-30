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الجنيه الإسترليني يرتفع بشكل طفيف أمام الدولار

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام العملة الأمريكية خلال تعاملات اليوم وسط تعاملات هادئة في الأسواق العالمية وعدم يقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".


ولا تزال الضبابية هي المشهد السائد في المملكة المتحدة بعد قرار الاتحاد الأوروبي بالموافقة على تأجيل بريكست حتى الحادي والثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول.

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وتستهدف حكومة رئيسة الوزراء "تيريزا ماي" حشد الجهود للتفاوض على صفقة جيدة مع بروكسل لا سيما بعد رفض اتفاقها السابق ثلاث مرات في البرلمان البريطاني.


على صعيد آخر، تتجه أنظار الأسواق يوم الأربعاء القادم للوقوف على قرار الاحتياطي الاتحادي في أمريكا بشأن معدل الفائدة بالإضافة إلى تقرير الوظائف الشهري.


وعلى صعيد التداولات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 18:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 1.2934، وسجل أعلى سعر عند 1.2946 وأقل سعر  عند 1.2904.

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