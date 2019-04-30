شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان تحدد 3 سنوات للانتهاء من استخراج التراخيص وبناء قطع الأراضى المميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة الإسكان، مدة 3 سنوات للانتهاء من استخراج كافة تراخيص البناء، وكذلك انتهاء أعمال البناء على قطع الأراضى الممزية والأكثر تميزا وذلك من تاريخ استلام قطعة الأرض.

ومن المقرر أن تبدأ فى العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء إجراءات حجز قطع الأراضى، على الموقع الإلكترونى المخصص لذلك، وتعد هذه القرعة هى الأولى فى تاريخ الوزارة للحجز اون لاين.

Advertisements

وأعلنت وزارة الإسكان عن طرح 1091 قطعة أرض مميزة فى 13 مدينة جديدة وهى "أكتوبر وبدر والعاشر وسوهاج والفيوم وقنا الجديدة وأسوان الجديدة وغرب قنا وطيبة الجديدة ومدينة ناصر، بالإضافة إلى أكثر من 890 قطعة أرض أخرى نظام أكثر تميزا.

ونصت كراسة الشروط على عدم جواز تقسيم أو تجزئة قطعة الأرض، وعدم جواز التنازل عن قطعة أرض أو التصرف فيها بأى صورة من صور التصرفات الأخرى إلا بعد الحصول على موافقة كتابية، ويحظر استعمال البناء الذى يقام على قطعة الأرض موضوع الطرح إلا لغرض السكن، كما يحظر استخدام قطعة الأرض كمكان للدعاية والإعلان أو كمكان للتخزين، ويلتزم الطرف الثانى بتوفير أماكن انتظار سيارات وإقامة الأسوار على حدود قطعة الأرض طبقا للاشتراطات البنائية.

وحول حالات إلغاء التخصيص، أكدت الوزارة أنه يتم إلغاء التخصيص حال اكتشاف أو ظهور أى مخالفات لشروط الحجز عدم قيام الطرف الثانى باستكمال سداد نسبة الـ25% من إجمالى ثمن الأرض حال عدم سداد قسطين متتالين من أقساط ثمن الأرض عدم الالتزام بالتوقيتات المحددة لاستلام الأرض والبناء.