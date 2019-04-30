شكرا لقرائتكم خبر عن كم شركة قطاع أعمال عام يمكن طرحها فى البورصة؟ اعرف كل التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة قطاع الأعمال العام عددا من المعايير لطرح أى شركة تابعة للوزارة من بين نحو 124 شركة فى 8 شركات قابضة فى البورصة من أهمها الربحية وعدم وجود مديونية عليها وجاذبيتها للاستثمار.

”الخليج 365” يطرح أسماء الشركات التى يمكن طرحها على مراحل وتنطبق عليها الشروط.

أولا شركات القابضة المعدنية:

يمكن طرح شركات النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية، السبائك الحديدية، النصر للتعدين.

كما يمكن طرح حصص إضافية من الحديد والصلب، والخزف والصينى، وطرح الدلتا للصلب فى البورصة، بعد انتهاء الهيكلة الحالية وكذلك شركة النحاس.

ثانيا شركات القابضة الكيماوية :

يمكن طرح شركات سيناء للمنجنيز، المحاريث والهندسة، وباتا، وزيادة نسب طرح كيما ومصر لصناعة الكيماويات وراكتا ومطابع محرم بعد التطوير إلى جانب طرح شركات الدلتا للأسمدة والنصر للأسمدة وناروبين فى مرحلة لاحقة وبعد الهيكلة.

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ثالثا شركات القابضة للأدوية :

يمكن طرح جميع شركاتها عدا الشركة المصرية لتجارة الأدوية والنصر للأدوية لتراكم المديونيات عليها، وزيادة حصص الشركات المدرجة بالفعل مثل شركات سيد والنيل والإسكندرية وممفيس والقاهرة والعربية والجمهورية والعبوات.

رابعا شركات القابضة للتشييد والتعمير:

يمكن طرح شركات إيجيكو والعبد والنصر للاسكان والمعادى بجانب زيادة حصة طرح مصر الجديدة للاسكان.

خامسا شركات القابضة للسياحة:

يمكن طرح شركات إيجوث العامة للسياحة والمعمورة ومصر للسياحة وبيوت الأزياء الراقية وصيدناوى وبيع المصنوعات وإرجاء طرح مصر للصوت والضوء لاحتياجها لهيكلة وسداد الديون.

سادسا شركات القابضة للنقل البحرى والبرى:

يمكن طرح شركات النقل الثلاثة شرق وغرب الدلتا والصعيد وشركات بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات بجانب القناة والإسكندرية لتداول الحاويات عبر زيادة الحصص فى البورصة.

سابعا شركات القطن والغزل والنسيج:

بمكن طرح شركات تصدير وحليج الاقطان حاليا فقط وهى مصر وبورسعيد والشرقية، لاحتياج شركات الغزل لهيكلة شاملة تجرى حاليا.

ثامنا شركات القابضة للتأمين:

يمكن طرح شركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، وهما جاهزتان للطرح.