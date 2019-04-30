شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 29-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات إيجابية طفيفة في محاولة للابتعاد عن دعم القناة الرئيسية الصاعدة، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي يعتمد على الثبات فوق 62.85، في حين يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 64.90.

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