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علي بابا يرتفع بمنطقة إيجابية – تحليل – 29-04-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم في آخر جلساته ، وذلك في ظل استقرار تداولاته أعلى مستوى الدعم 180.04 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 211.67 إلى 129.00) ، مع تواصل الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

 

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 180.04 ، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 192.00 الذي يمثل نسبة 76.4% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها . 

 

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد

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