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شكرا لقرائتكم خبر عن ألفا بيت عند أعلى مستوياته التاريخية – تحليل – 29-04-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يهاجم السهم مستوى المقاومة التاريخي والمحوري 1273.63 ، وهو أعلى سعر كان السهم قد سجله منذ فترة على المدى المتوسط ، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه صاعد على المدى القصير ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ورغم ارتفاع السهم إلا أن مؤشرات القوة النسبية تحاول تصريف تشبعه الشرائي بها وذلك يدل على سيطرة القوى الشرائية .
ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ولكن بشرط اختراقه للمقاومة 1273.63 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 1311.61 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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