- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن جي بي مورجان بمنطقة تحديد مصير – تحليل – 29-04-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتحرك السهم بنطاق ضيق من التداولات الجانبية على المستويات اللحظية ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير ، مع تواصل الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر ، وترجع أهمية تلك المنطقة في انها تعتبر نهاية لتركيبة توافقية متكونة على المدى المتوسط وهو نموذج جارتلي السلبي .
ولذلك تقف توقعاتنا على الحياد انتظاراً لسلوك السهم حيال مستوى المقاومة 115.41 ، ففي حالة اختراق هذا المستوى سيفتح المجال أمام السهم لتحقيق المزيد من الارتفاعات ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 119.24 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر جي بي مورجان بمنطقة تحديد مصير – تحليل – 29-04-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.