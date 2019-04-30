شكرا لقرائتكم خبر عن جي بي مورجان بمنطقة تحديد مصير – تحليل – 29-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتحرك السهم بنطاق ضيق من التداولات الجانبية على المستويات اللحظية ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير ، مع تواصل الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر ، وترجع أهمية تلك المنطقة في انها تعتبر نهاية لتركيبة توافقية متكونة على المدى المتوسط وهو نموذج جارتلي السلبي .

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ولذلك تقف توقعاتنا على الحياد انتظاراً لسلوك السهم حيال مستوى المقاومة 115.41 ، ففي حالة اختراق هذا المستوى سيفتح المجال أمام السهم لتحقيق المزيد من الارتفاعات ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 119.24 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد