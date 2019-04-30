شكرا لقرائتكم خبر عن إي باي يهاجم مقاومته الحالية – تحليل – 29-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود السهم ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليهاجم من جديد مستوى المقاومة 38.29 ، وذلك في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 38.29 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 40.82 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد