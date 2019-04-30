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شكرا لقرائتكم خبر عن فيس بوك يسارع بجني أرباحه – تحليل – 29-04-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في آخر جلساته ، ليجني أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير ، وأيضاً ليحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع مجدداً ، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير ، مع تواصل الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 203.50 ، طيلة استقراره أعلى مستوى 188.25 ، مع احتمالية انخفاضه بهدف إغلاق تلك الفجوة السعريه التي صنعها في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه
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