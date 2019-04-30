شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الداش كوين 29-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يزحف سعر الداش كوين نحو الأعلى ليقترب من مستوى 116.40، ويحتاج السعر للثبات دون هذا المستوى ليبقى الاتجاه الهابط فعالاً خلال الجلسات القادمة، متأثراً بنموذج القمة المزدوجة المكتمل مسبقاً، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يصل إلى 102.55.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 105.00 والمقاومة 118.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط