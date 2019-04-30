شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 29-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر اللايتكوين على ثباته دون مستوى 75.35، لنستمر بترجيح الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، والذي يحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، في حين يتواجد هدفنا الرئيسي التالي عند 60.80.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 65.00 والمقاومة 75.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط