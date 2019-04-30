شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الإيثريوم 29-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر الإيثريوم أي حركة قوية منذ الصباح، ليستمر بالتذبذب دون المتوسط المتحرك 50، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الهابط الذي يعتمد على الثبات دون مستوى 170.76، في حين تتواجد أهدافنا الرئيسية عند 154.00 وتمتد إلى 137.24.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 145.00 والمقاومة 170.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط