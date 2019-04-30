شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 29-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر البتكوين حول مستوى 5500.00، ويبدأ مؤشر ستوكاستيك بتقديم إشارة تقاطع إيجابي، بانتظار تحفيز السعر على تقديم مزيد من التداولات الإيجابية لاختبار مستوى 5741.10 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 5237.60 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 5300.00 والمقاومة 5800.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد