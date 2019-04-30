حكومة أبوظبي تسدد سندات 2009 السيادية بالكامل

أبوظبي:”الخليج 365”

أعلنت دائرة المالية - أبوظبي، عن سداد حكومة أبوظبي لسنداتها السيادية المستحقة بتاريخ 8 إبريل 2019 بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار دولار، والتي أصدرتها حكومة أبوظبي بقيمة 3 مليارات دولار في عام 2009، على شريحتين الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 5 سنوات وتم استحقاقها وسدادها في عام 2014، في حين تم استحقاق الشريحة الثانية بقيمة 1.5 مليار دولار، لأجل 10 سنوات في إبريل 2019، وهي التي تم سدادها الآن.

وأشار جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية، إلى أن سداد حكومة أبوظبي لهذه السندات يؤكد الملاءة المالية العالية والاحتياطات المالية الضخمة التي تتمتع بها إمارة أبوظبي وإدارتها الرشيدة للصناديق السيادية، إلى جانب قدرتها على إصدار طرح ناجح للسندات وسداده ضمن الفترة المحددة.

وقال: «أثبتت حكومة أبوظبي مجدداً صوابية سياساتها المالية والنقدية والاقتصادية، والتي مكنتها من مواجهة التحديات الاقتصادية والانخفاض في الإيرادات النفطية، عبر تنويع الاقتصاد، لتحافظ في ذلك على استقرار تصنيفها الائتماني السيادي العالمي القوي واحتياطاتها المالية، الأمر الذي يعزز الثقة باقتصاد الإمارة وقدرتها على تحقيق النمو المستدام، ويشكل ركيزة أساسية لزيادة جاذبية اقتصاد أبوظبي، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.»

وكانت هذه السندات التي اعتبرت وقت إصدارها أكبر إصدار لسندات سيادية في منطقة الشرق الأوسط على الإطلاق، قد حازت تصنيف «Aa2» من قبل وكالة التصنيف الائتماني العالمية «موديز»، في حين حازت من قبل كل من وكالتي التصنيف «فيتش» و«ستاندرد آند بورز» على تصنيف«AA»، ما يؤكد مدى قوة اقتصاد إمارة أبوظبي والاستقرار السياسي والنقدي الذي تتمتع به.