ملخص الحدث

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - **دعت «جائزة زايد للاستدامة» المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمنظمات غير الربحية والمدارس الثانوية حول العالم لتقديم طلبات المشاركة في دورة العام المقبل 2020 من الجائزة؛ وذلك قبيل شهر على الموعد النهائي لتقديم الطلبات، والذي تم تحديده بتاريخ 30 مايو .
**نظّم «مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي» سلسلة لقاءات حوارية في إسبانيا؛ بهدف مناقشة آفاق تنمية التمويل الإسلامي والاقتصاد الإبداعي والتكامل الرقمي في قطاعات الاقتصاد الإسلامي المختلفة. وتم تنظيم اجتماع الطاولة المستديرة الأول ضمن الجولة في كلية إدارة الأعمال «IE» بالعاصمة الإسبانية مدريد . فيما تضمن اجتماع في مدينة قرطبة، جلستين حول تبادل الخبرات والاطّلاع على قصص النجاح وتعزيز الوعي بالتراث الإسلامي.
**أعلن مجمّع دبي للعلوم، عن توقيع اتفاقية مع شريك أعماله الحالي «فيرمينيش» في الإمارات، أكبر فرع عالمي لشركة مملوكة للقطاع الخاص تعمل في مجال العطور والنكهات؛ لبناء منشأة جديدة للأبحاث والتطوير داخل المجمّع تلبي متطلبات نمو أعمال «فيرمينيش» في المنطقة.
**استضافت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، من خلال معهد دبي العقاري، مؤتمر «الاستثمار العقاري الذكي» في المقر الرئيسي للدائرة، تحت عنوان «الرقمنة في البيئة العمرانية».
**عينت مجموعة «ماجد الفطيم» بنوكاً لترتيب اجتماعات مع المستثمرين قبيل الإصدار المحتمل لسندات إسلامية «خضراء» مقومة بالدولار الأمريكي. ( رويترز)
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