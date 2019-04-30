ولي عهد الشارقة يفتتح «لولو هايبر» في «الريان مول»

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افتتح سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة اليوم الفرع الجديد لهايبرماركت اللولو في الريان مول في منطقة النهدة بالشارقة والتابع لمجموعة اللولو العالمية.

وبعد قص الشريط التقليدي تجول سموه يرافقه سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة في أروقة الفرع الجديد.

كما حضر الافتتاح عبد الله العويس، وأحمد عبيد الشامسي، وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين.

يقع «الهايبرماركت» الجديد الذي يعتبر الفرع التاسع لمجموعة «اللولو» في إمارة الشارقة والفرع 168 على مستوى العالم في موقع استراتيجي في «الريان مول»، في منطقة النهدة، بالشارقة، وتم تصميم «الهايبرماركت» البالغة مساحته 100 ألف قدم مربعة حسب أحدث المفاهيم الخاصة بتنسيق مساحات البيع بالتجزئة وأحدث التقنيات لسهولة التسوق.وتواصل مجموعة «اللولو»، سياستها التوسعية، حيث تستعد لافتتاح 32 سوقاً ومركز تسوق هذا العام في دول مجلس التعاون ، ومصر، وإندونيسيا و ماليزيا.

وقال يوسف علي: إننا نحرص دائماً على تلبية احتياجات عملائنا المتزايدة، ونحن متفائلون بالاقتصاد المتنامي وبالفرص الاستثمارية الهائلة المتاحة في الأسواق والدول التي نعمل ونتوسع فيها. وأضاف: في إطار خططنا التوسعية لهذا العام، سيتم افتتاح 15«هايبرماركت» جديداً في مواقع مختلفة بدولة الإمارات. ويتضمن ذلك مشاريع في مناطق الصجعة، والرحمانية، وأم الطرافة في إمارة الشارقة، فضلا عن مشاريع في مناطق الرحبة، والفلاح، والغدير، والشهامة في إمارة أبوظبي، ومناطق الراشدية والحمرية في دبي.

وقال يوسف علي: أود أن أنتهز الفرصة لتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وجميع حكام الإمارات والشيوخ على دعمهم وتعاونهم.