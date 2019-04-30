«سيتي جروب» تشارك في 7 صفقات اندماج واستحواذ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مجموعة «سيتي جروب» المصرفية إنها تشارك في نحو 7 صفقات اندماج واستحواذ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ساهم انتعاش أسعار النفط في ارتفاع الصفقات إلى مستويات قياسية.

وقال نافيد كمال، رئيس قسم الخدمات المصرفية للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: تكمن الصفقات بشكل رئيسي في السعودية والإمارات، واعتماداً على عدد الصفقات الناجحة، يمكن أن تكون أفضل السنوات بالنسبة لنا، بل قد تكون واحدة من أفضل السنوات بالنسبة لسوق الاندماج والاستحواذ. «بلومبيرج»

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