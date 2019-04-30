الاتفاق التجاري قريب.. و«وول ستريت» متفائلة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سادت الأجواء الإيجابية في «وول ستريت» التي بدت متفائلة في أول تداولات الأسبوع، بعد نتائج جيدة للشركات في الأسبوع الماضي، مع الانتظار لمزيد من النتائج هذا الأسبوع، والتي تعول عليها الأسهم الأمريكية لمواصلة حصد النتائج الإيجابية.

وثمة عوامل أخرى ستساهم في تحديد مصير الأسهم هذه الأسبوع، مثل التفاؤل بإنهاء النزاع التجاري بين واشنطن وبكين، حيث أشار وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، إلى أن جزء المفاوضات الخاص بالتطبيق اقترب من نهايته، وذلك مع بدء أحدث جولة من مفاوضات التجارة في بكين.

وفي مستهل تداولات أمس، ارتفع داو جونز 20 نقطة، في حين سجل ناسداك ارتفاعاً 0.2% بواقع 18 نقطة، كما ارتفع ستاندر آند بورز 0.2% بواقع 7 نقاط.

وأعلنت سلسلة مطاعم «براندز إنترناشيونال» أمس، عن أرباح الربع الأول التي جاءت أقل من توقعات المحللين، بعد انخفاض مفاجئ في مبيعات «تيم هورتونز»، وبلغت أرباح السهم الواحد 55سنتاً، مقابل توقعات ب 58 سنتاً، في حين بلغت الإيرادات 1.27 مليار دولار مقابل 1.26 مليار دولار متوقعة، مما ساهم بخسارة أسهم الشركة حوالي 2.9% في تداولات أمس.

وارتفعت أسهم شركة «سبوتيفاي» بنسبة 2.4 بعد أن وصلت إلى 100 مليون مشترك في خدماتها المدفوعة، على الرغم من تسجيلها لخسائر فصلية أكبر من التوقعات.

وفي القارة العجوز، ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلاً بفضل صعود البنوك الإيطالية وبيانات صناعية قوية من الصين، بينما تقيم الأسواق احتمال عودة بيدرو سانتشيث الاشتراكي لرئاسة الوزراء في إسبانيا.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 بينما صعد مؤشر ميب الإيطالي بعد أن أكدت ستاندرد آند بورز التصنيف السيادي للدولة، ولكن المؤشر الإسباني تراجع نتيجة الضبابية بشأن تشكيل الحكومة.

(وكالات)