«أبوظبي التجاري» الأنشط ب 165.4 مليون درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

نزل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.9% عند مستوى 5332.44 نقطة، مع تراجع أسهم شركات البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والطاقة.

شهد السوق تداول 57 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 208 ملايين درهم، نفذت من خلال 2919 صفقة، وجرى تداول أسهم 23 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات، فيما تراجعت أسعار أسهم 15 شركة.

وتصدر «أبوظبي التجاري» التداولات لليوم الثاني توالياً بقيمة 165.4 مليون درهم، ونزل بنسبة 0.6% مغلقاً عند 10 دراهم، تلاه سهم «الاتحاد الوطني» بسيولة بقيمة 35 مليون درهم، وأغلق مستقراً عند 5.9 درهم، ثم سهم «أبوظبي الأول» بتداولات وصلت إلى 26 مليون درهم، متراجعاً بنسبة 1.2% ومغلقاً عند 16.4 درهم.

وكان أكبر الأسهم الرابحة سهم «الشارقة للأسمنت» مرتفعاً بنسبة 5.26% ومغلقاً عند درهم واحد، تلاه سهم «العالمية القابضة»، وزاد بنسبة 3.65% إلى دراهم واحد أيضاً، ثم سهم «بنك رأس الخيمة الوطني» وصعد بنسبة 2.27% وأغلق عند 4.5 درهم.

وعلى العكس، انخفض سهم «القدرة القابضة» بنسبة 5.26% إلى 0.9 درهم، ثم سهم «إشراق» بتراجع نسبته 5.09% إلى 0.47 درهم، تلاه سهم «دانة غاز»، ونزل بنسبة 4.12% ليغلق عند 0.93 درهم.