16 رحلة سياحية بحرية جديدة من الهند إلى أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



أعلنت دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي عن تنظيم رحلات جديدة لموسم الرحلات البحرية القادم في أبوظبي، عبر شركة «جاليش للرحلات البحرية» الهندية؛ والتي ستسير رحلاتها للمرة الأولى إلى المنطقة.

حيث ستبحر سفينة «كارنيكا»، التابعة ل «جاليش»، في 16 رحلة إلى «محطة أبوظبي للسفن السياحية» على مدار فصل الصيف، وذلك في إطار رحلات جديدة مدتها من 3 إلى 6 ليال من مومباي إلى الإمارات. وتشمل المحطات الأخرى للرحلات كلّاً من جزيرة صير بني ياس، ودبي، ومسقط في سلطنة عُمان.

من المتوقع ارتفاع عدد الزوار إلى الإمارة 5% بفضل هذه الرحلات التي ستجلب المزيد من السياح، ما يدعم مساعي الدائرة لاستقطاب 420 ألف زائر.

وقال سعيد الظاهري، مدير سياحة الاهتمامات الخاصة في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي: نحن سعداء للغاية بهذه الإضافة الجديدة التي ستثري موسم الرحلات البحرية المزدهر بالفعل في أبوظبي. إذ تعتبر الهند من الأسواق الرئيسية التي نستهدفها لتعزيز قطاع السياحة لدينا.