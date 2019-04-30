شكرا لقرائتكم خبر عن 16 رحلة سياحية بحرية جديدة من الهند إلى أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”
أعلنت دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي عن تنظيم رحلات جديدة لموسم الرحلات البحرية القادم في أبوظبي، عبر شركة «جاليش للرحلات البحرية» الهندية؛ والتي ستسير رحلاتها للمرة الأولى إلى المنطقة.
حيث ستبحر سفينة «كارنيكا»، التابعة ل «جاليش»، في 16 رحلة إلى «محطة أبوظبي للسفن السياحية» على مدار فصل الصيف، وذلك في إطار رحلات جديدة مدتها من 3 إلى 6 ليال من مومباي إلى الإمارات. وتشمل المحطات الأخرى للرحلات كلّاً من جزيرة صير بني ياس، ودبي، ومسقط في سلطنة عُمان.
من المتوقع ارتفاع عدد الزوار إلى الإمارة 5% بفضل هذه الرحلات التي ستجلب المزيد من السياح، ما يدعم مساعي الدائرة لاستقطاب 420 ألف زائر.
وقال سعيد الظاهري، مدير سياحة الاهتمامات الخاصة في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي: نحن سعداء للغاية بهذه الإضافة الجديدة التي ستثري موسم الرحلات البحرية المزدهر بالفعل في أبوظبي. إذ تعتبر الهند من الأسواق الرئيسية التي نستهدفها لتعزيز قطاع السياحة لدينا.
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