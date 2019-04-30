60 % من منتجات الصين تدخل العالم العربي عبر الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



بحث عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية خلال استقباله أمس وفداً من مقاطعة لياونينغ الصينية برئاسة تشين كيوفا سكرتير الحزب الشيوعي الصيني في المقاطعة مجالات وفرص التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دولة الإمارات والصين عامة ومقاطعة لياونينغ خاصة.

وأكد خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة في أبوظبي أن العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الصديقين تشهد نمواً مستمراً بدعم وتشجيع من قيادتي البلدين وبما يحقق مصالحهما المشتركة.

ولفت إلى التطور الكبير الذي شهدته علاقات البلدين في السنوات القليلة الماضية وخاصة في القطاعات والمجالات الحيوية والهامة وإيجاد شراكات استراتيجية جديدة في المجالات ذات الاهتمام المشترك وبما يخدم ويعزز خطط التنمية في البلدين.

وأوضح أن الأرقام والإحصائيات تعكس مدى تطور ومتانة علاقات البلدين، إذ نمت التجارة غير النفطية بين البلدين بنسبة كبيرة من 30 مليار دولار في عام 2011 إلى أكثر من 50 مليار دولار عام 2018، بما في ذلك تجارة المناطق الحرة، ما جعل الصين أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في المنطقة.

ونوه أن الإمارات تستضيف جالية صينية ضخمة تعيش وتعمل في الدولة بأمان ورفاه وساهمت الجالية الصينية بمسيرة التنمية التي تشهدها الدولة وبلغ عدد الشركات الصينية العاملة في الإمارات أكثر من 4000 شركة، بما في ذلك شركات المناطق الحرة. كما تم تسجيل ما يقرب من 300 وكالة تجارية و5000 علامة تجارية لدى وزارة الاقتصاد.

وسلط الضوء على البيئة الاستثمارية الجاذبة التي تتمتع بها الإمارات والبنية التحتية التي تجعل الإمارات بوابة العبور الأولى للشركات والمنتجات الصينية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعموم قارة إفريقيا، منوها أن 60% من المنتجات الصينية التي تدخل العالم العربي تمر عبر الإمارات.

ومن جانبه أكد رئيس الوفد الصيني حرص بلاده على تعزيز تعاونها وتنمية علاقاتها مع دولة الإمارات في كافة المجالات ومنها الاستثمارية والتجارية والاقتصادية عموماً.

وأشاد بالتطور اللافت الذي تشهده دولة الإمارات وما تزخر به من فرص تجارية واستثمارية مغرية في العديد من المجالات ما شجع الكثير من رجال الأعمال والمستثمرين والشركات الصينية على اتخاذ الإمارات مقراً ومنطلقاً إلى التوسع في أسواق المنطقة.

ولفت إلى مجالات وآفاق التعاون بين البلدين في القطاعات المهمة لكليهما ومنها مجال النفط والبتروكيماويات والتعدين منوهاً أن مقاطعة لياونينغ لديها قدرات كبيرة بمجال تكرير النفط والصناعات البتروكيماوية وكذلك التعدين وتتمتع ببنية تحية حديثة ومتطورة.