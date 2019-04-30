«ساند ستورم».. سيارات إماراتية بمكونات محلية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد



تستعد شركة «ساند ستورم»، لبدء إنشاء مصنعها الثاني لإنتاج أول علامة سيارات إماراتية في أبوظبي قريباً بطاقة إنتاجية تزيد على 50 ألف سيارة متنوعة الاستخدام سنوياً، فيما دشنت الشركة مصنعها الأول في «مجمع دبي للاستثمار» أمس.

وشهد افتتاح المصنع سعيد عيسى الخييلي مدير عام المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وعدد من المسؤولين، فيما قالت الدكتورة ماجدة العزعزي، المدير التنفيذي للشركة إن عمليات التمويل في المشروع ذاتية، مشيرة إلى أن مكونات المصنع إماراتية.

وكشفت «ساند ستورم» النقاب عن طرح أول مركبة دفع رباعي إماراتية الصنع تحت علامة «الريم» في السوق المحلي والمنطقة العربية لأول مرة بنهاية 2019، بطاقة إنتاجية 13 ألف سيارة كمرحلة أولى قابلة للزيادة، كما أعلنت عن تدشين مركبة «بيك أب دبل كابين». أضافت، أن نسبة مكونات السيارة المحلية تتراوح بين 30 و40%، فيما تصل نسبة المكون المحلي إلى 80% خلال 4 سنوات. وأكدت العزعزي أن «ساند ستورم» بدأت بالفعل في توظيف مجموعة كبيرة من الإداريين والطلبة الدارسين من المواطنين في المصنع الذي تم تأسيسه بعد دراسة مستفيضة وعبر شراكات مع مصنعين من أوروبا وشرق آسيا على مدار 7 سنوات.