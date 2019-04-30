النفط يواصل التراجع بعد ضغوط ترامب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت أسعار النفط تراجعها، أمس، لتواصل انخفاضاً سجلته، يوم الجمعة، أوقف ارتفاعاً امتد لأسابيع؛ بعد أن طالب الرئيس دونالد ترامب «أوبك» بزيادة الإنتاج؛ لتخفيف أثر العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 48 سنتاً أو 0.7% إلى 71.67 دولار للبرميل. وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتاً أو 0.4% إلى 63.06 دولار.

وقال ترامب، يوم الجمعة،: إنه طلب من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن تخفض أسعار النفط.

وأطلقت تصريحات ترامب عمليات بيع، مما كبح بشكل مؤقت زيادة نسبتها 40% سجلها النفط منذ بداية العام.

واكتسب الارتفاع قوة دفع في إبريل/نيسان؛ بعد أن شدد ترامب العقوبات على إيران، بإنهاء جميع الاستثناءات التي منحها في وقت سابق لمشترين كبار للخام من طهران.

كما تؤدي العقوبات الأمريكية على فنزويلا إلى شح الإمدادات العالمية، في الوقت الذي يتسبب فيه القتال في ليبيا في كبح الإنتاج هناك أيضاً.

ويقول متعاملون: إن تركيز السوق تحول إلى التخفيضات الطوعية للإمدادات التي تقودها «أوبك»، التي تضم السعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم. ( رويترز)