أرباح «إعمار مولز» إلى 584 مليوناً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلنت «إعمار مولز»، عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 584 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2019، بنمو 7% مقارنة بصافي أرباح الشركة خلال الربع الأول 2018 الذي بلغ 548 مليون درهم.

حققت إيرادات «إعمار مولز» خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019 نمواً بنسبة 4% لتصل إلى 1.075 مليار درهم، مقارنة بإيرادات الربع الأول من عام 2018 والبالغة 1.038 مليار درهم. ويرجع هذا النمو إلى الأداء القوي لمراكز التسوق التابعة للشركة، بما في ذلك «دبي مول» و«دبي مارينا مول» ومختلف وجهاتها الواقعة ضمن المجمعات السكنية.

حافظت أصول «إعمار مولز» على معدلات إشغال قوية بلغت 92%، في حين وصل عدد الزوار خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 36 مليون شخص، بنمو نسبته 3% مقاربة بعدد الزوار في الربع الأول من عام 2018 الذي بلغ 35 مليون زائر.

بدوره، استقبل «دبي مول»، الذي جذب أكثر من 80 مليون زائر سنوياً خلال السنوات الخمس الماضية، 22 مليون زائر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي. وجاء ذلك مدعوماً بنمو عدد السياح القادمين إلى دبي، بالتزامن مع زيادة وتيرة الزيارات المتكررة من قبل المقيمين.

الاستحواذ الكلي على «نمشي»

في إطار استراتيجية التسويق الشاملة (أومني تشانل) التي تنتهجها، استحوذت «إعمار مولز» كلياً على «نمشي»، شركة التسوق الإلكتروني الرائدة في قطاع الأزياء بالمنطقة. وجاء ذلك في أعقاب استحواذ «إعمار مولز» على بقية حصة «جلوبال فاشن جروب» في «نمشي» عبر صفقة نقدية بقيمة 475.5 مليون درهم. وحققت «نمشي» مبيعات بقيمة 167 مليون درهم (45 مليون دولار) خلال الربع الأول من عام 2019.

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية» وعضو مجلس إدارة «إعمار مولز»: تعتبر «إعمار مولز» رائدة تقديم التجارب المبتكرة للزوار، ما أثمر عن استمرارها في تحقيق نمو إيجابي. ونعتمد هذا العام استراتيجية تقوم على الاستفادة المثلى من أصولنا المتنوعة والارتقاء بالتجارب التي نقدمها للزوار من خلال التخطيط الدقيق لأعمال توسعة «دبي مول»، ووجهاتنا التجارية الأخرى. ولا شك في أن تعزيز قنوات التسويق الشاملة، الذي يتجسد في استحواذنا على «نمشي»، سيكون عنصراً داعماً لنمو أعمالنا، وسيتيح لنا في الوقت ذاته تلبية تطلعات الجيل الجديد من العملاء المهتمين بمواكبة أحدث التطورات التكنولوجية.

من جانبه، قال باتريك بوسكيه-شافان، الرئيس التنفيذي لشركة «إعمار مولز»: ارتكز الأداء الإيجابي للشركة خلال الربع الأول من العام على محورين استراتيجيين رئيسيين، أولهما الاستمرار في تقديم منتجات وعروض جديدة في «دبي مول» مع إطلاق 12 علامة تجارية جديدة خلال هذا الربع، أما المحور الثاني فيتمثل في النجاح الكبير الذي حققته الفعاليات الخاصة والعروض الترويجية خلال «مهرجان دبي للتسوق» واحتفالات العام الصيني الجديد، إضافة إلى الاهتمام الواسع الذي حظيت به حملة أزياء الربيع التي أطلقناها. ويبقى تركيزنا موجهاً نحو إثراء تجربة الزوار وتعزيز مبيعات التجزئة ضمن جميع أصول «إعمار مولز».